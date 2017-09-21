Блогер придумал способ получить сигнал от дирижабля и воздушного шара

Видео: Joshua De Laurentiis / YouTube

YouTube-блогер Джошуа де Лаурентис (Joshua De Laurentiis) опубликовал видеоролик, в котором продемонстрировал, как заставить водителей машин, автобусов и другого транспорта посигналить.

Видео набрало более 162 тысяч просмотров. В нем Лаурентис показывает проезжающему транспорту жест, имитирующий движение машиниста поезда, отдающего гудок. Судя по ролику, у него получилось добиться сигнала у водителей автомобиля, автобуса, трамвая, поезда, а также дирижабля и воздушного шара.

В комментариях пользователи усомнились, что происходящее в кадре реально. По их мнению, люди в дирижабле и воздушном шаре не могли увидеть блогера, а звук был добавлен при монтаже.