Избивавшим своих детей американским блогерам дали условный срок

Американских блогеров Майка Мартина (Mike Martin) и его вторую жену Хизер (Heather), избивавших и унижавших своих детей ради видео для YouTube-канала DaddyOFive, приговорили к пяти годам условного заключения. Об этом сообщает CBS News.

По словам прокурора округа Фредерик в штате Мэриленд Чарли Смита (Charlie Smith), действия супругов вышли далеко за пределы допустимых телесных наказаний. «Это вопиющее и оскорбительное поведение. С самого начала это показалось мне совершенно несмешным. Судья придерживается того же мнения», — подчеркнул он.

Отмечается, что психологам удалось подтвердить, что дети Мартинов были серьезно травмированы «шалостями» родителей. Поэтому, несмотря на все заверения и мольбы блогеров, у обвинения было достаточно доказательств, чтобы приговорить пару к условному заключению.

Видео: DaddyOFive / YouTube

В начале мая Мартинов лишили права опеки над девятилетним Коди и 12-летней Эммой, которые регулярно становились мишенью для издевательств отца и мачехи. Дети были переданы их биологической матери Роуз Холл (Rose Hall).

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Ранее в апреле пользователи сети заподозрили авторов канала DaddyOFive, на который было подписано более 760 тысяч человек, в жестоком обращении с детьми. На многочисленных видео супруги доводили их до слез и били, называя все происходящее розыгрышем. Главной мишенью для пранков был Коди, которого толкали, унижали, разбивали ему нос.

По словам самих Мартинов, они осознали, почему зрители обрушились с критикой на их контент. «Мы посмотрели наши ролики, представив, что не знаем этих людей. Мы были шокированы», — заявили блогеры, еще недавно утверждавшие, что снимают веселые розыгрыши.

Издевательства над детьми приносили Майку и Хизер около 20-30 тысяч долларов в месяц.