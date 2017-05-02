Избивавших детей американских блогеров лишили прав опеки

Избивавшего и унижавшего своих двоих детей автора YouTube-канала DaddyOFive Майка Мартина (Mike Martin) и его вторую жену Хизер (Heather Martin) лишили права опеки. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает Daily Mail.

Видео: DaddyOFive / YouTube

По информации газеты, права опеки над девятилетним Коди и 12-летней Эммой, которые регулярно становились мишенью для издевательств отца и мачехи, были переданы их биологической матери Роуз Холл (Rose Hall). Женщина опубликовала видео, в котором поблагодарила пользователей YouTube, массово раскритиковавших пранк бывшего мужа над детьми. «Это очень тяжело, когда видишь, как издеваются над твоим ребенком», — отметила она.

«Они (Коди и Эмма — прим. «Ленты.ру») чувствуют себя уже гораздо лучше. Дети постепенно приходят в себя, к ним возвращается игривость», — добавляет Холл.

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В середине апреля пользователи сети заподозрили авторов канала DaddyOFive, на который подписано более 760 тысяч человек, в жестоком обращении с детьми. На многочисленных видео супруги доводили малышей до слез и даже били, называя все происходящее розыгрышем. Главной мишенью для пранков Мартинов был Коди, которого покрывали матом, толкали, унижали, разбивали ему нос.

По словам самих Мартинов, они осознали, почему зрители обрушились с критикой на их контент. «Мы посмотрели наши ролики, представив, что не знаем этих людей. Мы были шокированы», — заявили блогеры, еще недавно утверждавшие, что снимают веселые розыгрыши.

Издевательства над детьми приносили Майку и Хизер около 20-30 тысяч долларов в месяц.