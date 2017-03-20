YouTube поймали на блокировке роликов с геями и трансгендерами

Популярные блогеры на YouTube, представляющие ЛГБТ-сообщество, массово пожаловались на ограничения со стороны администрации видеохостинга. Об этом сообщает BuzzFeed в понедельник, 20 марта.

По рассказам блогеров, YouTube ограничивает свободный доступ к роликам, в которых обсуждаются проблемы людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, или трансгендеры рассказывают о своем перевоплощении. Многие надеются, что изъятие видео из общего доступа — временная неполадка, поскольку пока непонятно, каким образом определяется степень «чувствительности» тем в роликах.

Блогер Тайлер Окли (Tyler Oakley‏), за жизнью которого следят более восьми миллионов подписчиков, признался, что его ролик о чернокожих представителях ЛГБТ-сообщества уже некоторое время недоступен в поиске из-за ограниченной блокировки.

19 марта администрация YouTube опубликовала в Twitter заявление, в котором говорилось, что платформа гордится авторами посвященных ЛГБТ-тематике популярных блогов. Также отмечалось, что ограничивающий фильтр работает для того, чтобы скрывать контент для взрослых. Тем не менее, компания не объяснила, почему фильтр решил убрать из общей поисковой раздачи, к примеру, монолог трансгендера.