Украинские блогеры зарыли детей в песок и заставили сидеть ночь напролет

Видео: Super Girl / YouTube

Украинские блогеры с канала Super Girl закопали детей в песок на 24 часа. Ролик был опубликован на YouTube и за сутки собрал более миллиона просмотров.

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На видео, которое называется «Челлендж 24 часа в песке на морском пляже KIDS Children», девочка Настя и ее помощник Рома копают друг другу яму на пляже. Затем детей зарывают, оставляя на поверхности только головы. «Я чувствую, что я сдаюсь. Мне больно ужасно», — признается Настя в середине ролика.

В комментариях пользователи раскритиковали родителей Насти и Ромы, которые по их мнению, готовы на все, чтобы заработать денег. «Вы там поехали совсем, эксплуататоры хреновы? Кошмар!» — возмутились они.

Некоторые зрители всерьез озаботились состоянием мальчика и девочки. «Вы что? Это же опасно! Подумайте о детях», — потребовали зрители.

