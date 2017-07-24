Блогер приготовил на завтрак яичницу из LEGO

Блогер BrickBrosProductions, специализирующийся на различных трюках и мультфильмах с LEGO, опубликовал ролик, в котором продемонстрировал процесс приготовления завтрака из конструктора.

В видео он жарит яичницу из двух LEGO-яиц, делает себе LEGO-тосты с LEGO-джемом и наливает стакан LEGO-молока. За несколько дней ролик набрал более 110 тысяч просмотров.

В марте 2017 года YouTube-канал JK Brickworks опубликовал видео, в котором показал летучую мышь из LEGO. Конструкция получила механизированные крылья, присоединенные к мотору через ряд зубчатых передач и воспроизводящие машущие движения.