Проснувшаяся американка обнаружила в своей кровати взломщика

В американском городе Палисейдс-Парк, штат Нью-Джерси, объявили в розыск человека, который забрался в чужой дом и без разрешения лег возле его жительницы. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает WABC-TV.

Подозреваемый проник в дом около пяти часов утра и лег рядом со спящей женщиной. Затем он разбудил ее и спросил, нельзя ли ему провести ночь в ее кровати. Когда женщина закричала, он сбежал.

Потерпевшая утверждает, что взломщик был худым мужчиной в очках с толстой оправой. Полиция нашла еще двух женщин, которых преследовал человек похожей внешности, и составила фоторобот.

В 2016 году сообщалось, что в США задержали нарушителя, проникшего в чужой дом, чтобы поиграть в конструктор «Лего».