Из LEGO построили летучую мышь-робота

Видео: JK Brickworks / YouTube

YouTube-канал JK Brickworks представил видео, в котором показана летучая мышь, сделанная из конструктора LEGO. Ее построил Кристал Дюбуа (Kristal Dubois), который создает роботизированные модели из пластиковых деталей. Летучая мышь обладает механизированными крыльями, присоединенными к мотору через ряд зубчатых передач. Конструкция воспроизводит машущие движения, подобные тем, что совершают настоящие животные.

JK Brickworks посвящен созданию сложных моделей из конструктора LEGO, в которых присутствуют подвижные части и электронные компоненты. На канале, принадлежащему канадцу Джейсону Аллеманну (Jason Allemann), демонстрируются различные кинетические скульптуры, например бесполезная коробка или космический корабль.