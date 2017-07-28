Блогер-гей признался в сексуальной ориентации на глазах пятилетнего брата

Британский блогер Оливер Поттер (Oliver Potter) признался в своей нетрадиционной ориентации пятилетнему брату Альфи (Alfie). Ролик был опубликован на YouTube-канале OliverVlogss и за два дня набрал более 75 тысяч просмотров.

На видео Поттер под аккомпанемент пианино спрашивает у мальчика, как бы тот отреагировал, если его старший брат выйдет замуж. В ответ ребенок заявил, что это было бы очень круто. «Я видел фильм, в котором один мужчина влюбился в другого, и все говорили, что это круто. Круто-круто», — отметил Альфи.

В комментария под видео пользователи похвалили Поттера за смелость и заявили, что это самый милый ролик, который они видели в своей жизни. «Это так мило», — восхитились они.

По словам самого Оливера, он решил записать видео с признанием, чтобы придать людям смелости открыто говорить со своими близкими, друзьями, братьями и сестрами, передает Mashable.