Блогер перевоплотилась в ставшую гей-мемом самку крокодила Куку

Видео: promisetamang / Instagram

Американская визажистка Промис Таманг (Promise Tamang) опубликовала в своем Instagram ролик, в котором перевоплотилась в персонажа популярного бразильского детского шоу Sítio do Picapau Amarelo самку крокодила Куку. На это обратило внимание издание Mashable.

Девушка выкрасила кожу в зеленый цвет, нарисовала на веках крокодильи глаза и использовала специальные накладки, имитирующие пасть животного. Ролик посмотрели уже более полумиллиона пользователей.

В июне пользователи сети принялись активно публиковать изображения и фрагменты шоу с крокодилом Кукой. Персонаж впечатлила юзеров своим строптивым характером и эффектной внешностью. В сети самку крокодила также нарекли новым символом ЛГБТ-сообщества.