В опросе про однополые браки зашифровали фразу «анальный секс»

Австралийское бюро статистики (АБС) разослало по почте 16 миллионов бюллетеней с опросом о необходимости легализовывать в стране однополые браки. Каждый конверт промаркировали штрихкодом, который вызвал недоумение у некоторых адресатов, пишет The Daily Mail.

Часть штрихкодов содержала фразу bum sex («анальный секс»). На это обратили внимание некоторые СМИ, а удивленные пользователи соцсетей предположили, что исследователи не случайно сопроводили опрос такой фразой. В АБС заявили, что штрихкоды были сгенерированы с использованием алгоритма, обрабатывающего более двух квинтиллионов комбинаций букв и цифр. Перед отправкой писем графическую информацию на наличие непристойных выражений получившиеся варианты никто не проверял.

Однако пользователей сети было уже не удержать от шуток. «Иногда случайности довольно удивительны», — отмечали они. Некоторые признались, что не могут сдержать смех при мысли о такой иронии судьбы.

Внимание прессы и соцсетей вынудило представителя бюро извиниться перед адресатами, которым штрихкоды показались оскорбительными. В случае необходимости им обещают еще раз прислать опрос, но уже с «правильным» штрихкодом.

Результаты опроса АБС отправят в австралийскую палату общин, где будет обсуждаться вопрос необходимости узаконить гражданские союзы представителей ЛГБТ. В настоящее время регистрация однополых союзов официально разрешена в некоторых регионах Австралии.