ЛГБТ-сообщество потребовало запретить всероссийский гей-локатор

Представители российского ЛГБТ-сообщества потребовали запретить сайт «Гей-локатор», определяющий число гомосексуалистов в городах России. Соответствующая петиция появилась на Change.org.

Ее авторы утверждают, что сайт оскорбляет представителей сексуальных меньшинств, поскольку использует некорректный алгоритм подсчета геев. «Геям и так живется очень плохо. Они не могут найти себе пару, вынуждены скрывать свои чувства. Если мы сейчас сплотимся и закроем этот сервис, каждый из нас может сказать, что помог тысячам людям на земле», — отмечается в описании петиции.

«Гей-локатор» — рекламный проект сервиса для аренды жилья MyLinker. Он автоматически анализирует объем поисковых запросов по словам «порно» и «гей-порно», уточняет число жителей того или иного города и рассчитывает число проживающих там представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Если гей-локатор сочтет полученную цифру небольшой, то пользователи могут ввести свой адрес электронной почты и получить скидку на аренду жилья. При большом числе гомосексуалистов сервис выдаст предупреждение и предложит отправить советы, как «отбиваться от геев в случае пиковой активности».