Российские дипломаты прояснили судьбу давшего задний ход эмиграции гея

Посольство России в Германии направило в редакцию «Ленты.ру» письмо, в котором прояснило судьбу российского гражданина, бежавшего в ФРГ из-за преследований на почве ненависти к гомосексуалам. 15 сентября интернет-издание опубликовало статью «Увидел чеченца и понял — будут унижать», в которой рассказало о трудностях, с которыми столкнулся мужчина.

Представители российской дипмиссии сообщили, что упомянутый в тексте гражданин получил от российского генконсульства в Мюнхене официальный ответ по предоставленному им адресу.

Материалы по теме «Увидел чеченца и понял — будут унижать» Бежавший в Германию российский гей захотел дать эмиграции задний ход

«Ему, в частности, передан список русскоязычных адвокатов, оказывающих помощь в подобных ситуациях, в том числе на безвозмездной для заявителя основе», — говорится в документе.

В посольстве отметили, что ситуация, описанная россиянином, — «предмет разбирательства немецких правоохранительных органов, в которое дипломатические представительства не вправе вмешиваться, но вправе отслеживать его развитие».

«При этом пристальное внимание и посильная помощь со стороны российских дипломатов, включая прямые контакты, в глазах немецких компетентных органов, мягко говоря, с трудом соотносились бы с изложенной гражданином картиной "преследований в родной стране по признаку сексуальной ориентации". Более того, не исключено, что в конечном итоге это могло бы привести бы к пересмотру решения о предоставлении ему убежища», — сообщается в письме.

Дипломаты добавили, что в случае, если за время пребывания в ФРГ гражданин России передумает и решит вернуться на родину, «российские консульские учреждения готовы оказать ему в этом необходимое содействие».

Ранее в распоряжении «Ленты.ру» оказалось письмо российского гражданина, который рассказал о том, с какими трудностями ему приходится сталкиваться в Германии даже после того, как он получил статус беженца. В частности, мужчина сообщил о попустительстве немецких властей и преследовании со стороны чеченских просителей убежища.