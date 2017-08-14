50-летней нигерийской лесбиянке дали убежище в Британии после 13 лет судов

Британия предоставила убежище 50-летней нигерийской активистке-лесбиянке после многочисленных судебных процессов, длившихся в общей сложности 13 лет. Об этом сообщает Reuters.

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Адаронке Апата была насильно выдана замуж, однако вскоре после свадьбы сбежала от супруга. Тогда шариатский суд решил, что она виновна в супружеской измене и колдовстве, и приговорил ее к смерти. Нигерийке удалось добраться до Лондона, но в Британии ее ждал холодный прием. Апата неоднократно подавала заявление на предоставление убежища, но британские судьи всякий раз отказывали ей под предлогом того, что она лишь притворяется лесбиянкой. Судебные эксперты считали подозрительным, что африканка не ходит в ЛГБТ-клубы и не пользуется сексуальными игрушками.

Закон о запрете гей-браков был принят нигерийским сенатом еще в 2011 году. В мае 2013 года его одобрила нижняя палата парламента, а президент Гудлак Джонатан сообщил о его подписании в январе 2014 года.

Для однополых супругов теперь предусмотрено наказание до 14 лет тюрьмы. Помимо этого, до десяти лет лишения свободы грозит за членство в гей-сообществах или пропаганду однополых отношений. Ранее в стране существовал закон, запрещающий только однополые сексуальные отношения.