«Учителя года» в США посадили за гей-вечеринки для мальчиков-«братишек»

Бывшего учителя старших классов в американском штате Техас приговорили к тюремному заключению за то, что он организовывал так называемые секс-тусовки с раздеванием для «братишек». Об этом сообщает New York Post.

Джареда Андерсона обвиняют в четырех сексуальных контактах и двух случаях непристойного поведения с детьми.

Подростки в возрасте 15-17 лет, посещавшие эти вечеринки, рассказали полиции, что педагог приглашал их к себе домой, где они принимали участие в сексуальных играх. При входе на вечеринку вывешивалась табличка, призывающая гостей обнажаться.

29-летнего преподавателя английского арестовали в марте этого года. За два месяца до этого он был признан «учителем года» в школе Джадсон.

После того, как руководству школы стало известно о секс-вечеринках с подростками, педагога отправили в административный отпуск.

Из-за сложившейся ситуации школе пришлось переделывать альбомы выпускников, в которых Андерсона называли «учителем года». Прокуратура просила для него 20 лет тюрьмы, однако мужчину приговорили к 10 годам заключения и штрафу в 9 тысяч долларов. Педагог признал свою вину.

