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Американскую учительницу арестовали за секс с учеником

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Полиция города Порт-Сент-Луси (штат Флорида, США) арестовала 35-летнюю учительницу старшей школы Тиффани Мишель Гелайгу (Tiffany Michelle Geliga) за секс с 17-летним учеником. Об этом сообщает TCPalm.com.

Ей предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера. «Когда человеку поручено наблюдать за детьми, ему со стороны родителей и общества оказывается особое доверие. Что особенно вопиюще, так это то, что речь идет об учителе», — заявил прессе детектив Джо Норкус.

О преступлении стало известно, когда к директору учебного заведения обратилась мать одного из учеников. По словам женщины, ее сын часто переписывался с учительницей, иногда глубокой ночью. Молодого человека вызвали для беседы — он пояснил, что ничего предосудительного между ним и Гелайгой не было, однако у его одноклассника могло быть «что-то большее».

Когда полиция допросила указанного одноклассника, он признался, что 29 апреля они с учительницей обменялись несколькими текстовыми сообщениями и встретились в ее машине, чтобы заняться сексом. Встреча повторилась неделю спустя. Ведется следствие.

3 июля 2016 года преподавательницу из Флориды, совратившую троих 17-летних учеников, приговорили к 22 годам тюрьмы.

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