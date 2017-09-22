Пользователи сети завалили британца самой странной едой и выпивкой

Пользователь Twitter по имени Рори из британского города Шеффилд попросил пользователей поздравить своего друга Ника с днем рождения, который праздновали в местном пабе. Юзеры решили подшутить над молодыми людьми и стали отправлять им самые странные сочетания еды. Об этом сообщает Mashable.

Друзья рассчитывали получить пинту-другую от знакомых из числа клиентов заведения Wetherspoons, периодически использующих мобильное приложение паба для удаленного размещения заказов. Но им достался набор из самых странных блюд.

Виртуальная попойка стартовала с бутылки безалкогольного пива, а через несколько минут неизвестные пользователи приложения Wetherspoons начали отправлять остроумные заказы для стола друзей. За одним стаканом молока последовали еще пять.

И мороженое.

Мини-бутылку просекко сменила тарелка зеленого горошка.

Ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда на столе оказался набор из острого соуса, бутылочного сока и луковых чипсов.

Через полтора часа просьб не отправлять больше стаканы с молоком, Рори и Ник попытались скрыться из паба. И тогда на столе наконец появилась вожделенная пинта.

Один из пользователей воздержался от программных шуток о пищеварительном процессе, и просто выложил статистику скачиваний приложения сети Wetherspoons.

Скриншот исчерпывающе показывает, что дикий выбор блюд в сочетании с изображением трогательной взаимовыручки пользователей глобальной сети может породить эффективную маркетинговую стратегию.