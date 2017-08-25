Интернет и СМИ
 

Безногий бездомный нашел способ собирать милостыню в криптовалюте

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Пользователь Reddit под ником Vajrahlin рассказал о бездомном из Кельна, который собирает милостыню с помощью Ethereum-кошелька.

Из разговора с мужчиной Vajrahlin узнал, что тот потерял одну ногу из-за диабета, начал злоупотреблять алкоголем, из-за чего лишился работы и дома. После этого он начал бороться с алкоголизмом, уже более трех лет не употребляет спиртное, но по-прежнему страдает без крова.

О криптовалюте Ethereum он узнал из газет. Собрав немного денег, мужчина купил старый смартфон, подключился к точке Wi-Fi в «Макдоналдсе» и завел кошелек для эфира.

В комментариях юзер рассказал, что сфотографировал бездомного, а когда пришел домой, отправил ему 10 евро. Другие пользователи принялись обвинять его в том, что тот выдумал всю историю и указал адрес своего кошелька. Тем не менее несколько юзеров отправили немного денег бродяге.

На данный момент в кошельке, который, как утверждает Vajrahlin, принадлежит бездомному, уже почти 300 долларов.

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