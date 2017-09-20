Певица Ники Минаж оплатит студенту из Бишкека поездку на фестиваль в Сочи

Известная певица, рэпер Ники Минаж решила помочь студенту из Бишкека Акжолу Медербекову съездить на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Об этом он рассказал киргизскому бюро радио «Свобода» («Азаттык»).
Студент обратился к певице Twitter, попросив выслать ему 350 долларов. «Я вообще не сомневался, потому что она каждый день "лайкает" меня. Просто она очень любит своих фанов», — сказал Медербеков.
По его словам, «подготовка идет полным ходом, задействованы все политики, эксперты ООН, творческие люди». Он напомнил, что ожидаются выступления всемирно известных политиков, знаменитостей, в том числе проповедника Ника Вуйчича и основателя соцсети Facebook Марка Цукерберга.
«Так как я верю этой щедрой и богатой женщине, чье состояние составляет 100 миллионов долларов, я просто решил обратиться к ней. Она немного удивилась из-за маленькой суммы, но сказала: "Я дам тебе эти деньги, только дай знать, тебе только 350 долларов или 350 тысяч долларов?". На что я ответил: Only $360 US. Сразу же я получил личное сообщение от нее, где она спросила мой банковский аккаунт», — рассказал студент. Звезда, по его словам, должна выслать деньги утром в четверг, 21 сентября.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Региональная программа пройдет с 14 по 17 октября, ее участники затем по приезду в Сочи подготовят свои презентации на тему «Россия глазами иностранцев».