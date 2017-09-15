Завершился отбор участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Организаторы Всемирного фестиваля молодежи и студентов завершили отбор участников мероприятия, которое стартует через месяц. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 15 сентября, пресс-секретарь фестиваля Антон Пашков.

«Российские региональные и иностранные делегации в настоящий момент решают организационные вопросы, связанные с логистикой», — отметил он.

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Пашков добавил, что днем ранее завершилась регистрация иностранцев, желающих принять участие в региональной программе фестиваля.

Регистрация на эту дополнительную программу началась 23 августа. Две тысячи человек, прибывшие со всех сторон Света, получили возможность посетить один из 15 городов страны, от Владивостока до Калининграда. На месте предполагается посещение достопримечательностей, встречи с местной молодежью, а также экспериментальная возможность пожить несколько лет в обычной российской деревне.

19-й по счету Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет. Региональная программа пройдет с 14 по 17 октября, ее участники затем по приезду в Сочи подготовят свои презентации на тему «Россия глазами иностранцев»