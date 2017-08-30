LADA Vesta стала официальным автомобилем Всемирного фестиваля молодежи

Официальным партнером XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) стала компания «АВТОВАЗ». Российский автопроизводитель предоставит для трансфера участников и гостей представительного мероприятия 50 машин LADA Vesta. С новинками Волжского автозавода также можно будет познакомиться и на площадках фестиваля, сообщается в пресс-релизе организаторов ВФМС, присланном в редакцию «Ленты.ру».

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч участников из 180 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. До этого наша страна два раза принимала фестиваль — в 1957 и 1985 годах.

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Старт ВФМС-2017 даст парад-карнавал, который состоится 14 октября в Москве. Несколько тысяч иностранных участников посетят 15 городов в разных регионах России от Калининграда до Владивостока.

LADA Vesta — автомобиль, созданный на универсальной платформе LADA B/C и воплотивший в себе философию «ИКС-образного» дизайна, являющегося частью ДНК Марки. Эта одна из самых популярных моделей в России: по итогам 7 месяцев 2017 года Vesta устойчиво занимает третью строчку рейтинга продаж. Линейка модели постоянно пополняется новыми версиями и модификациями.

