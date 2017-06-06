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Первый, шестой, двенадцатый

Как проходили Всемирные фестивали молодежи и студентов

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XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве (27 июля - 3 августа 1985). Театрализованное представление "Мир победит войну", посвященное 40-летию Победы над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом. Стадион "Динамо"
Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Сегодня, 6 июня, стартует проект «Народный музей Фестиваля», приуроченный к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС). В течение месяца будет формироваться выставка, которую представят в октябре на ВФМС-2017 в Сочи. Любой желающий может принести для экспозиции сувениры, оставшиеся после московских фестивалей 1957 и 1985 годов. Пункт приема открыт в Музее Москвы. «Лента.ру» решила вспомнить, какими увидели прошлые фестивали советские граждане и иностранные гости.

Первый

Всемирные фестивали молодежи и студентов начали проводиться в послевоенные годы для консолидации молодежи развивающихся стран, усиления международного сотрудничества и борьбы за мир во всем мире. «Кровь молодежи была пролита недаром. Мир наступил. Но фашизм и реакция еще существуют», — говорили на I фестивале молодежи и студентов в Праге в 1947 году. После войны мир нуждался в единении, потому молодые люди и молодежные организации обсуждали на фестивале прежде всего уроки Второй мировой, вопросы сохранения памяти о ее жертвах, укрепления отношений между СССР и США, борьбы с ядерной угрозой.

Всем известная эмблема фестиваля — цветок с земным шаром в центре и пятью разноцветными лепестками, символизирующими пять континентов. Но на первом фестивале был другой логотип — фигурки чернокожего и белого человека, пожимающих друг другу руки на фоне глобуса. Также эмблемой фестиваля считается голубь мира Пабло Пикассо.

На первом фестивале стенды многих стран рассказывали о послевоенном восстановлении городов, а также о деятельности Всемирной федерации демократической молодежи, под эгидой которой проходило мероприятие.

Советский стенд, впрочем, выделялся. Существенная его часть была посвящена лидеру страны — Иосифу Сталину. Были приведены цитаты из его выступлений и работ, а также выдержки из Конституции СССР. И конечно же, на стенде отмечался огромный вклад Советского Союза в дело борьбы с фашизмом и строительства нового мира. Следует отметить, что в те годы все это воспринималось представителями других государств с энтузиазмом — победа была одержана всего два года назад и люди отлично помнили, кого стоит благодарить за нее в первую очередь. Об этом можно судить по состоявшимся на фестивале международным пресс-конференциям.

Шестой

Первый в СССР Фестиваль молодежи и студентов (шестой по общему счету) прошел в 1957 году, уже после смерти Сталина. В Советский Союз приехали 34 тысячи человек из 131 страны мира. Это был рекорд. Впрочем, помнят фестиваль не за это, а за то, что именно тогда «железный занавес» приподнялся над страной в первый раз. Год назад Никита Хрущев на закрытом заседании ХХ съезда КПСС осудил культ личности Сталина, и молодежный фестиваль должен было стать одним из способов его преодоления.

К приезду гостей Москва преобразилась — построили несколько новых гостиниц, был разбит парк «Дружба». Московский проспект Мира назван так именно в честь фестиваля и международного движения за мир. В 1956 году молодежная «Фестивальная редакция ЦТ» сняла несколько выпусков программы «Вечер веселых вопросов», послужившей прообразом КВН — телезрителям предлагалось отвечать на вопросы ведущих, причем приветствовались остроумные ответы. На фестивале выступила Эдита Пьеха, впервые, совместно с Владимиром Трошиным, исполнив песню «Подмосковные вечера».

В ходе фестиваля студенты и школьники произносили речи в поддержку прав молодежи, отстаивали независимость народов и пропагандировали интернационализм. Было и много выступлений представителей зарубежных молодежных организаций. Впрочем, зачастую участники отклонялись от официальной повестки. Так, иностранцы выражали недовольство в связи с событиями в Венгрии 1956 года (подавление войсками СССР вооруженного восстания против просоветского правительства страны) и осуждали глушение радиопередач «Голоса Америки», «Би-би-си» и «Свободной Европы».

Но сама возможность общения советских граждан с иностранцами была чем-то неслыханным. Как писал Габриэль Гарсия Маркес, который побывал тогда в СССР в качестве корреспондента газеты «Эль Эспектадор», люди очень неохотно соглашались пускать иностранцев к себе в дом. По его мнению, так их проинструктировали власти.

Тем не менее на улице советские граждане общались с иностранцами свободно. Причем это были не только разговоры — в Москве произошла настоящая сексуальная революция. Московские девушки знакомились с иностранцами, приходили к ним в гостиницы. Завязывались скоротечные романы.

Для борьбы с этим опасным явлением были срочно организованы дружины, передвигавшиеся на грузовиках. По вечерам проводились настоящие облавы, причем дружинники пускали в ход ножницы и парикмахерские машинки.

«Когда грузовики с дружинниками, согласно плану облавы, неожиданно выезжали на поля и включали все фары и лампы, тут-то и вырисовывался истинный масштаб происходящей "оргии". Любовных пар было превеликое множество. Иностранцев не трогали, расправлялись только с девушками — у них выстригалась часть волос, после чего девице оставалось только одно — постричься наголо», — вспоминал джазовый музыкант Алексей Козлов.

В результате несчастным приходилось ходить в платке. Потому москвичи, зачастую небезосновательно, подозревали всех девушек, носивших плотно повязанный платок, в связях с иностранцами. И уж конечно, детей со смуглым цветом кожи, появившихся через 9 месяцев, скрыть было невозможно. Их так и называли — «дети фестиваля».

Но в целом, конечно, фестиваль был настоящим праздником как для москвичей, так и для иностранцев. Маркес писал: «Это народ, который отчаянно жаждет иметь друзей. На наш вопрос: "Какая разница между настоящим и прошлым?", довольно часто повторялся знаменательный ответ: "Теперь у нас много друзей". И они хотят иметь друзей еще больше: переписываться лично, разговаривать с людьми всего мира».

Двенадцатый

Шли годы, фестивали проходили в разных странах, 1957-й все дальше уходил в прошлое. Сейчас, если спросить человека средних лет о Фестивале молодежи и студентов, он, скорее всего, вспомнит 1985 год.

XII Фестиваль молодежи и студентов открылся 27 июля 1985 года. Новый генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев выступил с приветственной речью перед делегатами, председатель Международого олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч открыл «Забег мира», а Анатолий Карпов дал сеанс одновременной игры в шахматы на 1000 досках. Были мастер-классы известных художников, а Алла Пугачева, по просьбе организаторов фестиваля, привезла в СССР популярного немецкого музыканта Удо Линденберга.

При этом такой свободы высказывать свое мнение во время дискуссий, как в 1957 году, не было. На так называемой «Свободной трибуне» предполагалось общение между участниками мероприятия «в целях содействия неформальному обмену мнениями и материалами о деятельности различных молодежных и студенческих организаций по широкому кругу вопросов, волнующих молодежь». Однако, согласно постановлению ЦК ВЛКСМ, члены советской делегации были обязаны всегда склонять иностранце к дискуссии «по одной из следующих проблем: откуда исходит угроза миру, уроки Второй мировой войны» и других, описанных в документе. В случае явно провокационных вопросов рекомендовалось сглаживать острые углы либо показывать, что спикер некомпетентен.

Перестройка только начиналась, до провозглашения политики гласности в рамках советских реформ оставалось еще два года. Впрочем, конечно, большая часть молодежи приехала на фестиваль вовсе не ради острых политических дискуссий, а чтобы получить радость от общения с представителями других стран и убедиться в том, что хорошие люди есть везде. Об этом и вспоминают участники фестиваля.

По словам Андрея Филиппова, который в 1985 году был зампредом КМО СССР, фестиваль вовсе не был «коммунистической сходкой», как его презрительно называют некоторые. «Там были не только коммунистические союзы молодежи, но и либералы, и христиане, и социал-демократы, и другие. Во всех программах, например, были клубы эсперантистов — по всему Союзу их собирали. Были представители церкви, кстати», — рассказывает он.

Церемония закрытия фестиваля проходила на арене стадиона имени Ленина («Лужники»). Выступали делегаты, политические и общественные деятели разных стран. Пел Валерий Леонтьев, а труппа Большого театра исполнила сцены из балета «Лебединое озеро».

Девятнадцатый

Последним для советской молодежи стал фестиваль 1989 года, который прошел в КНДР. В 1991 году Советский Союз распался, что, конечно, нанесло сильный удар по фестивальному движению. Однако Всемирная федерация демократической молодежи продолжила свою работу, и в 1997 году в Гаване, на Кубе провели XIV фестиваль.

В октябре 2017 года XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России, но не в Москве, а в Сочи. Сейчас решаются организационные вопросы, проведен конкурс на создание талисмана мероприятия. Задачи фестиваля мало изменились за его семидесятилетнюю историю — организаторы надеются, что молодежный праздник поспособствует формированию сети дружественных иностранных молодежных организаций по всему миру, сообщества проводников российских ценностей и интересов за рубежом, воссозданию Международного союза студентов.

Михаил Карпов

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