На участие в XIX фестивале молодежи и студентов поступила 61 тысяча заявок

На участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов было подано более 61 тысячи заявок, сообщается в пресс-релизе оргкомитета мероприятия.

Наиболее активным регионом оказалась Республика Татарстан, где на одно место претендовали 13,3 человека. Второе и третье место заняли Нижегородская область (12,7 человека на место) и Севастополь (12,3 человека на место). Много претендентов оказалось в Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае.

Больше всего заявок поступило на площадку фестиваля «Искусство и творчество» — ее выбрали при заполнении регистрационной формы более 12 тысяч человек. Популярны также оказались площадки «Спорт и ЗОЖ» и «Развитие общественных институтов НКО, благотворительность, волонтёрство». Средний возраст претендентов составил 23 года. Самой многочисленной стала возрастная группа от 20 до 25 лет.

Из общего объема заявок региональные подготовительные комитеты фестиваля выберут 10 тысяч. После отбора потенциальных участников мероприятия ждут очные собеседования.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдёт с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.