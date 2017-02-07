Определены повестка и оргкомитет Фестиваля молодежи и студентов

В среду, 8 февраля, в Москве пройдет заседание оргкомитета XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру».

В его состав, в частности, вошли первый замруководителя администрации Кремля Сергей Кириенко, вице-премьер Виталий Мутко, глава РЖД Олег Белозеров, министр образования Ольга Васильева, вице-мэр Москвы Леонид Печатников, продюсер Артак Гаспарян.

Повестка заседания организационного комитета включает в себя восемь пунктов.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Москве (торжественный парад делегаций) и Сочи (сам фестиваль).

Первое подобное мероприятие состоялось в 1947 году в Праге. В Москве фестиваль проходил дважды — в 1957-м и 1985 году.