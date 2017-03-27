Победитель конкурса талисманов Всемирного фестиваля молодежи улетит в космос

Меньше недели остается у желающих подать заявку на конкурс талисмана Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в России осенью 2017 года. Эскизы принимают до пятницы, 31 марта, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе фестиваля.

«Участие в конкурсе бесплатно, послать заявку может любой, кому исполнилось 18 лет. После предварительного отбора на соответствие тематике экспертное жюри путем открытого голосования выберет 10 лучших вариантов», — рассказал представитель пресс-службы.

Эти изображения разместят на официальном сайте и в социальных сетях ВФМС для проведения общего голосования. Окончательные результаты жюри подведет 14 апреля. Рисунок-победитель станет официальным символом и талисманом фестиваля.

В адрес дирекции ВФМС 2017 поступают сотни заявок с идеями нового талисмана, рассказала руководитель Дирекции по подготовке и проведению фестиваля Ксения Разуваева.

«Работы на конкурс приходят из разных уголков земного шара от Азии до Латинской Америки. У художников и дизайнеров еще есть время до конца этой недели. Мы уверены, что новый символ станет по-настоящему народным», — сказала она.

Разуваева напомнила, как тепло принимали участники талисман предыдущего московского фестиваля молодежи 1985 года —девочку Катюшу с голубем в руках.

«Изображения этой голубоглазой улыбчивой девочки в дни фестиваля украшали всю Москву, значки с талисманом и кукол Катюш иностранные гости увозили с собой в самые разные уголки мира», — рассказала руководитель Дирекции.

В пресс-службе фестиваля сообщили, что среди присланных на конкурс работ чаще всего пока попадаются изображения голубей и медведей. Чуть реже — матрешки, собаки и девочки Катюши. Также у авторов пользуются популярностью дельфины, жар птицы и фигур из человеческих рук. Некоторое недоумение у жюри вызвали рисунки пирожков с глазами и ящериц.

В качестве награды автору лучшей работы оплатят дорогу в Сочи, где пройдут ключевые события фестиваля, проживание в качестве почетного гостя и посещение всех мероприятий ВФМС-2017. Финалисты конкурса получат поощрительные призы с символикой фестиваля.

Победитель конкурса, чей рисунок станет официальным талисманом фестиваля, в апреле отправится в космос. Подробностей мероприятия организаторы не раскрывают, но, по словам руководителя пресс-службы ВФМС Антона Пашкова, космос точно будет. «Мы подходим креативно к любой задаче. Поэтому космос гарантируем!», — заявил он.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Планируется, что его посетят 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Мероприятия фестиваля пройдут по всей стране. 14 октября в Москве состоится Международный парад-карнавал, 2 тысячи иностранных гостей в первые дни ВФМС посетят Владивосток, Екатеринбург, и Санкт-Петербург, Севастополь, а также Калининград и другие города страны.

Решение о проведении мероприятия в России было принято 7 февраля 2016 года на международном консультативном совещании Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ). ВФМС дважды проходил в СССР — в 1957 и в 1985 годах.