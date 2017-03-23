Названы лучшие городские события года

В Москве состоялось вручение наград V ежегодной национальной премии «Событие года». В номинации лучшее городское событие приз разделили сразу три мероприятия. Одним из низ стал «Пир на Волге», впервые прошедший в августе 2016 года в Ярославле. Об этом сообщается на сайте премии.

Также награды получили VKfest 2016 в Санкт-Петербурге и празднование 89-й годовщины со дня образования Ленинградской области в городе Сланцы.

Как уточняется в релизе фестиваля «Пир на Волге», поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 марта, в 2017 году мероприятие пройдет на стрелки Волги и Которосли в Ярославле 19 августа.

Городской пикник внесен в Национальный календарь событий, также фестиваль является дипломантом Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического туризма»

