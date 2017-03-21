В России впервые проведут международный фестиваль «Русский путешественник»

В апреле в городе Орле состоится I Международный фестиваль в области туризма «Русский путешественник» имени Николая Николаевича Миклухо-Маклая. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 21 марта.

Фестиваль пройдет с 27 по 30 апреля. Его целью является возрождение и укрепление традиций российских путешественников в исследованиях и открытиях, популяризация и пропаганда активного туризма, освещение его вклада в экономику страны и так далее.

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В мероприятии примут участие известные путешественники и исследователи Федор Конюхов, Артур Чилингаров, Владимир Чуков, Николай Литау и многие другие. На фестиваль прибудут и представители туристических компаний, которые будут участвовать в деловом форуме, организованном в рамках этого события.

В ходе мероприятия будет открыт первый в мире бронзовый памятник, посвященный русским путешественникам, состоится вручение международной премии в сфере туризма, гала-ужин, историко-географический квест и так далее. Фестиваль пройдет при поддержке Ростуризма, администрации Орловской области и других ведомств и организаций.

В январе-феврале в Москве состоялся IV общенациональный фестиваль «Первозданная Россия», на котором посетителям показали уникальные снимки российской природы.

