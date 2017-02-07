Ялта решила привлечь туристов с помощью «Крымбургера»

Власти Ялты проведут в ходе курортного сезона 2017 года первый на полуострове фестиваль фастфуда «Крымбургер». Об этом сообщает республиканский туристический портал.

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Мероприятие состоится ориентировочно 15-17 сентября. Около 20 точек фастфуда будут соревноваться за звание лучшей бургерной Крыма.

Другая премьера грядущего курортного сезона в Ялте — первые на полуострове соревнования самодельных летательных аппаратов. Подобные состязания уже проводились в других регионах России. Их идея заключается в полетах на таких аппаратах с приземлением на воде. В соревнованиях, запланированных на 25 июня, уже готовы участвовать около 20 команд.

Кроме того, в Ялте во время курортного сезона, открытие которого намечено на 29-30 апреля, организуют велопробег, состязание уличных танцоров, Кубок Крыма по прыжкам в воду с высоты и другие виды соревнований.

В ноябре 2016 года стало известно, что на набережной Ялты решили устроить маршрут для путешественников под названием «Аллея котов», украшенный скульптурами этих животных.