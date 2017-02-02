На фестивале в Москве покажут уникальные снимки российской природы

В Москве проходит IV общенациональный фестиваль «Первозданная Россия», на котором демонстрируются уникальные снимки российской природы. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 2 февраля.

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Посетители увидят кадры из заповедников и национальных парков страны, снимки редких животных, находящихся под угрозой исчезновения.

В рамках фестиваля также организована персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа-пейзажиста Вадима Гиппенрейтера. Многие снимки, сделанные им при помощи самодельной деревянной камеры, впервые выставляются на публике.

Кроме того, гостей фестиваля ждут лекции о природе и заповедном деле, показ документальных и анимационных фильмов, встречи с фотографами и мастер-классы. Мероприятие, которое проходит в Центральном доме художника, стартовало 20 января. Оно продлится до 26 февраля.

«Первозданная Россия» проводится с 2014 года. В рамках этого события работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве и других городах страны, а также за рубежом. За три года на фестивале побывали 2,5 миллиона человек из 70 стран мира.