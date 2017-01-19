В Мурманске пройдет международный аудиовизуальный фестиваль «Инверсия»

В Мурманске со 2 по 4 февраля пройдет первый международный аудиовизуальный фестиваль за полярным кругом «Инверсия». Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

«Фокус фестиваля в 2017 году — изменение восприятия людьми вечной мерзлоты, темноты и географической изоляции. Музыканты и художники из России и Северной Европы будут взаимодействовать с пространством города, чтобы показать обратную сторону полярной ночи как новой возможности для света, но не мрачного конца», — говорится в описании фестиваля.

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В программе мероприятия — лекции, выставки, воркшопы, концерты и вечеринки.

Как сообщает «Афиша.Daily», на открытии выступит Териберский поморский хор вместе с участником электронного дуэта Love Cult Иваном Золото. Также ожидается выступления триo из Финляндии K-X-P со специальной аудиовизуальной программой, медиахудожник Дмитрий «:vtol:» Морозов, датский дуэт Maria Diekmann + Maria Bertel и другие.

В августе 2016 года в селе Териберка Мурманской области прошел фестиваль «Териберка. Новая жизнь». За три дня его посетили более 700 человек. На фестивале выступили музыкальные коллективы «Tequilajazzz», «On-The-Go» и «Наадя», виолончелист Борис Андрианов, уличный театр «Высокие братья» и другие.