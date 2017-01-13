В Оленегорске открылся первый областной фестиваль-конкурс новогодней сказки «Морозко». Жители города смогут насладиться игрой актеров и продлить ощущение новогоднего праздника, сообщает газета «Мурманский вестник».

В течение трех дней (13-15 января) творческие коллективы из Оленегорска, Апатитов, Мончегорска и Полярных Зорей покажут свое мастерство, представив новогодние театральные постановки на сценических площадках Центра культуры и досуга «Полярная звезда».

Идея проведения фестиваля связана с историей съемок легендарного фильма-сказки «Морозко», которые проходили вблизи Оленегорска. Благодаря этому событию, Оленегорск на несколько дней превратится в культурную столицу Мурманской области, уверены устроители.

Оценивать работы творческих коллективов будет жюри из Москвы и Мурманска. Его возглавит доцент кафедры социально-культурной деятельности Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма Москвы, основатель театра Охочих комедиантов, режиссер и драматург Владислав Панфилов. Он также проведет в рамках фестиваля семинар-практикум по режиссерскому мастерству для представителей творческих коллективов региона.