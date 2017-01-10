На борту ледокола-музея «Ленин» откроют центр северного сияния

В Мурманске на борту атомного ледокола-музея «Ленин» откроют центр северного сияния. Об этом «Интерфаксу» рассказал директор выставочного центра Александр Тимофеев.

«В феврале будет подписан грант-контракт с нашим ведущим партнером Лапландским университетом (Финляндия), с которым мы осуществляли приграничное сотрудничество, и если они победят, то через три года 29 февраля 2020 года у нас на борту будет создан центр северного сияния, — сказал Тимофеев. — Сейчас только начальная стадия, в деталях ничего неизвестно, но в любом случае мы будем развивать научный туризм, связанный с северным сиянием».

Материалы по теме Арктический «Ленин» 60 лет назад был заложен первый советский атомный ледокол

Отмечается, что при создании центра будет учтен опыт исландской обсерватории, китайского научно-исследовательского института, а также американских и канадских ученых.

«Нам будет поставлено оборудование на 52 тысячи евро, включая проект. Сейчас только начальная стадия, в деталях ничего неизвестно, но в любом случае мы будем развивать научный туризм, туризм, связанный с северным сиянием», — сказал Тимофеев.

Первый советский атомный ледокол «Ленин» был заложен на «Адмиралтейском заводе» в Ленинграде в 1956 году. В 1989 году эксплуатацию судна прекратили. В 2005 году ледокол, ставший на прикол в Мурманске, преобразовали в музей. На «Ленине» организованы мультимедийные экспозиции, посвященные истории атомохода, ледокольного флота России, биоразнообразию и криосфере Арктики и Северному морскому пути.