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08:20, 4 июля 2025Россия

Падение и мощный взрыв беспилотника в российском регионе сняли на видео

Падение и мощный взрыв беспилотника в Ростовской области сняли на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента падения и мощного взрыва беспилотника в Ростовской области. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах показаны два момента падения и взрыва беспилотника — неизвестно, одни и те же это летательные аппараты или разные. На первой видеозаписи дрон начинает резко снижаться после звука взрыва — когда он достигает земли и взрывается, образуется огненный шар. На второй видеозаписи дрон падает и взрывается рядом с многоэтажкой. Видео, как утверждается, сняты в Азове.

ВСУ атаковали Ростовскую область 4 июля— из-за удара дрона там оказался поврежден двухэтажный дом, и плита перекрытия рухнула на пенсионерку. Женщина, как сообщал губернатор Юрий Слюсарь, в результате получила несовместимые с жизнью травмы.

По данным Минобороны, за ночь над Ростовской областью сбили 26 летательных аппаратов. Под удар также попала Курская, Белгородская, Орловская и Липецкая область, суммарно за ночь силы ПВО перехватили 48 летательных аппаратов.

ЖЗЛ
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