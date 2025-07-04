Посольство: Представителей консульства допустили к задержанным в Баку россиянам

Представителей консульства допустили к задержанным в Баку россиянам, их посетил руководитель консульского отдела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Азербаджане.

«Мы подтверждаем, что консульский доступ к арестованным гражданам Российской Федерации был обеспечен», — отметили в дипмиссии.

Посольство уточнило, что руководитель консульского отдела в течение трех часов разговаривал с задержанными россиянами.

Ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал восьмерых россиян, задержанных по подозрению в транзите наркотиков из Ирана, наркоторговле, а также в киберпреступности. Среди них — российские IT-специалисты: разработчик Дмитрий Безуглый и один из основателей онлайн-химчистки Airo, Антон Драчев. Также в списке фигурируют туристы и релоканты.

