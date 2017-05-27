Анонсирована программа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

25-27 мая в Коломбо, Шри-Ланка, прошла III Международная подготовительная встреча в рамках проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Организаторы встречи презентовали проект программы фестиваля, говорится в пресс-релизе оргкомитета ВФМС.

В программу ВФМС 2017 войдут дискуссионные и научно-образовательные форматы по наиболее актуальным и глобальным проблемам. Будущее науки и образования; Проектирование будущего: архитектура и дизайн; Технологии будущего; Экология и здоровье и другие. Всего 14 тематических направлений.

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Одной из основных задач программы, по словам организаторов, станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран, поиск ответов на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением. Программа предусматривает множество образовательных мероприятий, среди которых: лекции, тренинги, мастер-классы и бизнес-игры, которые пройдут на площадке Главного медиацентра Сочи.

Спортивная часть программы предлагает частникам из всех стран мира сдать нормы ГТО, поучаствовать в ЭКОгонке, постичь азы акробатического рок-н-ролла с опытными спортсменами и инструкторами и посетить ралли-марафон «Шелковый путь», чтобы увидеть показательные выступления пилотов команды «Камаз-мастер».

Молодые кинематографисты и художники смогут поучаствовать в фестивале молодых кинорежиссеров, создать свою киноленту в специальной кинолаборатории и показать всему миру свои художественные и фотоработы. Каждый день на площадке Олимпийского парка будет звучать музыка одного из пяти континентов.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве.