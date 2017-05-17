Ко Всемирному фестивалю молодежи объявили конкурс почтовых марок

Федеральное агентство связи, фонд «Росконгресс» и АО «Марка» объявили о проведении всероссийского конкурса рисунков для почтовых марок, посвященных XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в Сочи осенью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе АО «Марка».

Начался конкурс 15 мая. Победившие рисунки попадут на почтовые марки, художественно маркированный конверт и открытку. Эскизы принимаются до 20 июня, а поучаствовать в конкурсе могут россияне в возрасте от 14 до 30 лет. Все подробности можно узнать на сайте Фестиваля.

Как сообщает пресс-служба, победит рисунок, который будет идеально соответствовать жанру почтовой миниатюры и идее грядущего Всемирного фестиваля молодежи. В состав жюри вошли общественные деятели, руководители Федерального агентства связи, АО «Марка» и члены Союза художников России.

Победитель сможет поучаствовать в самом Всемирном фестивале в период с 15 по 22 октября.

Ранее сообщалось, что на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов от россиян было подано более 61 тысячи заявок. Наиболее активным регионом оказалась Республика Татарстан, где на одно место претендовали 13,3 человека