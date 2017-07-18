Хэдлайнером открытия Всемирного фестиваля молодежи выбрали группу OneRepublic

Организаторы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов подвели итоги народного голосования по выбору хэдлайнера Церемонии открытия. Победила американская группа OneRepublic, набравшая 47 процентов голосов. Об этом говорится в официальном Instagram ВФМС 2017.

Голосование шло семь дней и в ночь с 17 на 18 июля были подведены его итоги. На право выступить на церемонии открытия Фестиваля также претендовали Ellie Goulding, Rita Ora и группа The Black Eyed Peas. В голосовании приняли участие 15 тысяч человек из более чем 30 стран, и почти половина из них остановили свой выбор на OneRepublic.

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XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

ВФМС-2017 уникален тем, что впервые в истории этого молодежного форума будет задействована вся страна, а не какой-то один город. Фестиваль откроет Международный парад-карнавал в Москве. В первые три дня около 2000 иностранных участников посетят российские регионы, начиная с Калининграда и заканчивая Владивостоком, после чего они присоединятся к основной программе, которая пройдет в Олимпийском парке Сочи.