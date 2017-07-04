Открыта аккредитация СМИ на Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года

С 3 июля на официальном сайте Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) российские и иностранные журналисты могут подавать заявки на аккредитацию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете ВФМС.

Регистрация продлится до 31 августа. Ознакомиться с правилами аккредитации и работы представителей СМИ на мероприятии можно на сайте ВФМС в разделе «Для СМИ».

Девятнадцатый по счету фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи. Планируется собрать около 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран мира. В организации мероприятия собираются принять участие около 5000 российских и иностранных волонтеров.

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ВФМС-2017 уникален тем, что впервые в истории этого молодежного форума будет задействована вся страна, а не какой-то один город. Фестиваль откроет Международный парад-карнавал в Москве. В первые три дня около 2000 иностранных участников посетят российские регионы, начиная с Калининграда и заканчивая Владивостоком, после чего они присоединятся к основной программе, которая пройдет в Олимпийском парке Сочи.

Помимо научно-дискуссионной и образовательной программы, участников фестиваля ожидают спортивные и культурные мероприятия.

15 июня оргкомитет завершил прием заявок от иностранцев. В общей сложности их подали свыше 50 тысяч претендентов из 183 стран, одобрены будут анкеты 10 тысяч участников.