Всемирный фестиваль молодежи закрыл прием заявок от иностранцев

Завершилась заявочная кампания для иностранцев на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Об этом 15 июня «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете ВФМС. Всего будут одобрены анкеты 10 тысяч иностранных участников.

Регистрация стартовала 1 октября 2016 года. За это время заявки на участие подали более 50 тысяч претендентов из 183 стран. Больше всего их поступило из Бразилии, Мексики, США, ЮАР, Намибии, Нигерии, Индии, Пакистана, Китая, Молдовы, Казахстана, Украины, Сербии, Болгарии, Германии, Египта, Ирака и Израиля.

Материалы по теме Первый, шестой, двенадцатый Как проходили Всемирные фестивали молодежи и студентов

Большинство потенциальных участников (65 процентов) — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Чуть больше половины (55 процентов) — мужчины. Среди претендентов есть представители самых разных профессий, от музыкантов до железнодорожников, но больше всего будущих дипломатов и журналистов.

Среди тематических направлений, на которые также можно было подать заявки, наиболее популярным оказались «Развитие общественных институтов, НКО, благотворительность, волонтерство» (13,4 процента), «Образование и наука» (10,6 процента) а также «Искусство и творчество» (10,2 процента).

Одной из основных задач фестиваля, по словам организаторов, станет совместная проработка образа будущего молодыми людьми из разных стран, поиск ответов на наиболее актуальные вызовы, стоящие перед поколением. Программа предусматривает множество образовательных мероприятий, среди которых: лекции, тренинги, мастер-классы и бизнес-игры, которые пройдут на площадке Главного медиацентра Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в возрасте от 18 до 35 лет из разных стран. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве.

