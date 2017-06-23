Кириенко рассказал о ходе подготовки Всемирного фестиваля молодежи

Основная программа XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) уже согласована. Об этом сообщил председатель оргкомитета мероприятия, первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко в пятницу, 24 июня, передает ТАСС.

По его словам, ключевую часть программы Всемирная федерация демократической молодежи уже одобрил. «Мы ждем от заседания международного оргкомитета (проходит в пятницу в Москве — прим. «Ленты.ру») в рекомендаций и предложений, у нас осталось еще некоторое время», — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что организацией занимаются в первую очередь представители молодежных организаций, задача власти — скоординировать все усилия.

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Фестиваль позволит подружиться молодым людям со всеми мира, отметил первый замглавы АП. По его мнению, впоследствии такие мероприятия определяют будущее всего мира: «Двадцать тысяч молодых участников, которые соберутся в Сочи в октябре, через небольшой срок будут принимать решения, связанные с судьбой каждой отдельно взятой страны, а впоследствии — и с судьбой мира».

15 июня сообщалось, что оргкомитет завершил прием заявок от иностранцев. С октября прошлого года их подали свыше 50 тысяч претендентов из 183 стран, одобрены будут анкеты 10 тысяч участников.

Девятнадцатый Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. В нем примут участие 20 тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет. Начнется праздник с международного парада-карнавала в Москве.

