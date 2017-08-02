Посвященная предыдущим Фестивалям молодежи выставка открылась в Музее Москвы

1 августа в Музее Москвы открылась выставка «Три фестиваля», приуроченная к грядущему ВФМС 2017 и посвященная предыдущим прошедшим в стране фестивалям молодежи. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы ВФМС.

Экспозиция посвящена фестивалям 1957 и 1985 годов, прошедшим в Москве. Задача выставки — передать дух этих эпох, трех периодов в истории страны: «Оттепели» конца 50-х, «Перестройки» середины 80-х и современности.

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Открыла выставку генеральный директор «Музея Москвы» Алина Сапрыкина. Она отметила, что в экспозиции представлено более 2 тысяч экспонатов из коллекции музея: архивные фотографии, открытки, значки, предметы быта, техника, одежда и автомобили того времени. Другая часть экспонатов была собрана совместно с Оргкомитетом ВФМС 2017 во время проведения акции «Народный музей фестиваля». «Я очень рада, что участники акции находятся среди нас сегодня», — призналась Сапрыкина.

Экспозиция продлится будет работать в Музее Москвы до 31 августа. Закроется она высокотехнологичной мультимедийной выставкой, которая включит в себя оцифрованные объекты Народного музея, которые позже будут представлены на фестивале в Сочи.

XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Сочи и соберет 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

