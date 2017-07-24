Песков сообщил о возможном визите Путина на Всемирный фестиваль молодежи

Российский президент Владимир Путин может посетить XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в октябре в Сочи. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на федерального чиновника.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил «Известиям», что посещение фестиваля может войти в планы президента. «C большой долей уверенности можно предположить, что да», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября. В нем примут участие 20 тысяч молодых профессионалов в различных сферах из 150 стран в возрасте от 18 до 35 лет.

Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который состоится 14 октября в Москве. Официальная церемония открытия ВФМС 2017 пройдет 15 октября в сочинском ледовом дворце «Большой», уточняет RT. Ее хэдлайнером станет группа OneRepublic. Также мероприятия пройдут в Грозном, Красноярске, Казани, Тюмени и Новосибирске.

ВФМС проводится с 1947 года. Москва впервые приняла фестиваль в 1957 году.