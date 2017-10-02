Знаменитости принялись массово публиковать свои подростковые фото

В сети стартовал флешмоб #PuberMe, в рамках которого пользователи публикуют свои фотографии времен переходного возраста, помогая при этом пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария» жителям Пуэрто-Рико.

Акцию запустил комик и телеведущий Стивен Кольбер — основатель благотворительного фонда AmeriCone Dream Fund. За каждое фото, опубликованное знаменитостью, организация перечисляет в поддержку пуэрториканцам тысячу долларов.

Кольбер в пубертатном периоде.

Джозеф Гордон-Левитт.

A post shared by Joseph Gordon-Levitt (@hitrecordjoe) on Oct 1, 2017 at 1:00pm PDT

Джек Блэк.

A post shared by Jack Black (@jackblack) on Oct 1, 2017 at 2:45pm PDT

Кейт Хадсон.

A post shared by Kate Hudson (@katehudson) on Oct 2, 2017 at 2:56am PDT

Оливия Уайлд.

A post shared by Olivia Wilde (@oliviawilde) on Sep 29, 2017 at 1:48pm PDT

Эми Фара Фаулер из «Теории большого взрыва».

A post shared by mayim bialik (@missmayim) on Sep 29, 2017 at 8:53am PDT

Сет Роген.

Джимми Фэллон.

Комик Ник Ролл, помогавший Кольберу «раскрутить» флешмоб.

A post shared by Nick Kroll (@nickkroll) on Sep 28, 2017 at 8:02am PDT

К акции присоединились сотни пользователей Instagram, Twitter и Facebook, среди которых десятки селебрити.