Знаменитости принялись массово публиковать свои подростковые фото

В сети стартовал флешмоб #PuberMe, в рамках которого пользователи публикуют свои фотографии времен переходного возраста, помогая при этом пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария» жителям Пуэрто-Рико.
Акцию запустил комик и телеведущий Стивен Кольбер — основатель благотворительного фонда AmeriCone Dream Fund. За каждое фото, опубликованное знаменитостью, организация перечисляет в поддержку пуэрториканцам тысячу долларов.
Кольбер в пубертатном периоде.
Джозеф Гордон-Левитт.
Джек Блэк.
Кейт Хадсон.
Оливия Уайлд.
Эми Фара Фаулер из «Теории большого взрыва».
Сет Роген.
Джимми Фэллон.
Комик Ник Ролл, помогавший Кольберу «раскрутить» флешмоб.
К акции присоединились сотни пользователей Instagram, Twitter и Facebook, среди которых десятки селебрити.