Интернет и СМИ
 

Знаменитости принялись массово публиковать свои подростковые фото

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Риз Уизерспун
Риз Уизерспун

В сети стартовал флешмоб #PuberMe, в рамках которого пользователи публикуют свои фотографии времен переходного возраста, помогая при этом пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария» жителям Пуэрто-Рико.

Акцию запустил комик и телеведущий Стивен Кольбер — основатель благотворительного фонда AmeriCone Dream Fund. За каждое фото, опубликованное знаменитостью, организация перечисляет в поддержку пуэрториканцам тысячу долларов.

Кольбер в пубертатном периоде.

Джозеф Гордон-Левитт.

Джек Блэк.

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Кейт Хадсон.

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Оливия Уайлд.

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Эми Фара Фаулер из «Теории большого взрыва».

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Сет Роген.

Джимми Фэллон.

Комик Ник Ролл, помогавший Кольберу «раскрутить» флешмоб.

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К акции присоединились сотни пользователей Instagram, Twitter и Facebook, среди которых десятки селебрити.

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