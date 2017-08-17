В сети поделились самыми бредовыми именами из списка контактов

Американское молодежное издание Complex предложило своим подписчикам в Twitter поделиться случайными контактами из записной книжки в телефоне. В комментариях под твитом появились десятки самых странных и забавных формулировок из списка контактов.

Один из пользователей признался, что знакомая девушка записана в его контактах как «Та сука, которая мне не нравится». Оказалось, что в контактах некоторых микроблогеров «прописались» такие абоненты, как «Вонючий парень с дредами, на случай, если я потеряю друзей», «Чувак с вечеринки, на которой кого-то подстрелили», «Ни одной идеи, Блондинка с вонючими волосами» и «Размер не имеет значения».

«Не сегодня, сатана».

Также среди записей можно встретить «Того негра, что носит только коричневые поло», человека, который «звонит ради денег» или «Очень медленного укурка Кенни».

Обмен неожиданными именами превратился в флешмоб. Твит издания набрал сотни комментариев в Twitter и стал вирусным.