Интернет и СМИ
 

Ученые рассказали о силе влияния телефонных уведомлений на психическое здоровье

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Команда из Университета Карнеги-Меллона совместно с испанской телекоммуникационной компанией Telefónica провели исследование, показавшее, что отключение телефонных уведомлений на короткое время способно принести пользу для здоровья. На результаты исследования обратил внимание Qartz.

Эксперимент стартовал в 2015 году. Его организаторы попытались найти 30 человек, которые бы могли заблокировать всплывающие сообщения на своем смартфоне на неделю, но желающих не оказалось. Удалось договориться об их отключении только на сутки.

Наблюдение показало, что участники эксперимента, с одной стороны, меньше отвлекались и были более продуктивными. Но некоторые из них без уведомлений чувствовали себя изолированными и из-за этого более обеспокоенными. Отмечается, однако, что такая тревога не перерастала в длительный стресс.

Две трети участников заявляли, что по окончании эксперимента станут избирательнее подходить к вопросу всплывающих сообщений и изменят настройки. Они отмечали, что опыт им понравился.

Спустя два года ученые обратились к тем же респондентам и обнаружили, что участники опыта не смогли полностью избавиться от уведомлений на мобильном, зато некоторые из них действительно стали разборчивее в этом вопросе.

Qartz отмечает, что исследование не было опубликовано в рецензируемом журнале, а число участников эксперимента далеко от того, чтобы считать его показательным. «Но ключевая идея — отключение уведомлений может быть психологически выгодным, что должно послужить напоминанием тем, кто привык к жужжанию в кармане», — заключает издание.

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