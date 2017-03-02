Профессор психологии обманул пользователей сети иллюзией с клубничным пирожным

Профессор психологии Акиеши Китаока (Akiyoshi Kitaoka) из японского университета Рицумейкан продемонстрировал фотографию пирожного с красной клубникой, на которой, как оказалось, нет красных пикселей. Снимок разместил в Twitter нейробиолог из Калифорнийского университета Мэтт Либерман (Matt Lieberman).

«Эта картинка не содержит красных пикселей. Отличная демонстрация постоянства цвета (Акиеши Китаока)», — говорится в посте Либермана.

Тем не менее пользователи не поняли, за счет чего ягоды кажутся красными и потребовали от ученого объяснений.

«Так почему же клубника кажется красной? Пожалуйста, объясните!» — просили подписчики нейробиолога.

Один из фолловеров тут же объяснил, что мозг балансирует белый цвет, но как только видит голубой оттенок, автоматически сдвигает все цвета в противоположном направлении.

В доказательство было продемонстрировано, какие на самом деле цвета присутствуют на картинке.

Портал Motherboard отмечает, что синий компонент содержится в источнике света, под которым зритель смотрит на клубнику, и мозг автоматически вычитает его из каждого пикселя. «Но когда вы берете серые пиксели и вычитаете из них синий компонент, у вас остается только красный цвет», — объясняет ресурс.

Фото с клубникой было опубликовано спустя два года после платья, по поводу цвета которого долго спорили в соцсетях. Одни говорили, что оно бело-золотое, другие называли его сине-черным. В основе обеих иллюзий лежит способность мозга восполнять изъяны, которые появляются из-за освещения, сквозь которое человек воспринимает объекты. Освещение сильно искажает цветовую гамму картинки, однако мозг автоматически корректирует цвета.