Пользователи сети в пяти словах описали суровую правду о взрослой жизни

В Twitter стартовал флешмоб, по условиям которого пользователи в пяти словах описывают правду взрослой жизни. Акцию запустил аккаунт Hashtag Roundu, регулярно предлагающий микроблогерам идеи для флешмобов.

Под хештегом #adultingin5 words («взрослая жизнь в пяти словах») пользователи рассказывают, что взрослая жизнь оказалась не такой яркой, как это представляется в юношестве.

«Никаких больше летних школьных каникул»

«Нет, мне завтра на работу»

«Я не ведаю, что творю»

«Больше воспоминаний, но меньше памяти».

«Платишь по счетам, ждешь смерти»

К флешмобу присоединились и русскоязычные микроблогеры.

Ранее в июне пользователи соцсетей составили список современных выражений, которые еще десять лет назад никто не понял бы. Среди таких враз «вейпер хуже блогера», «Хованский поднялся чисто на хайпе», «тьфу на тебя», «он за вату или за укропов», «подписывайтесь на мой канал в телеграм» и «нашел жену в тиндере».

