В сети вспомнили не существовавшие в 2007 году слова и фразы

Российские пользователи Facebook устроили флешмоб, в рамках которого составили список современных слов, которые бы никто не понял в 2007 году. Акцию в сети запустил руководитель редакции сайта канала RTVi Илья Клишин, который призвал подписчиков делиться модными выражениями.

«Приведите пример фразы, которая бы вообще никому ничего не сказала в 2007 году», — предложил он и привел в качестве примера фразу «Скриптонит у Дудя». В ответ пользователи социальный сети прислали множество современных слов и высказываний.

«Ненаход по прикопу, в след раз через гарант возьмем на магните», — написал один из них, намекая на свои глубокие познания в даркнете.

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Некоторые предложили связанные с вирусными интернет-шутками выражения, среди которых оказались «Оксимирон на Версусе закидал лютыми панчами Джонибоя», «Хованский поднялся чисто на хайпе», «Тьфу на тебя» и «Вейпер хуже блогера».

Не забыли они и про популярные в современных социальных сетях фразы: «Он за вату или за укропов», «Подписывайтесь на мой канал в телеграм» и «Нашел жену в тиндере».

В конце марта в Facebook устроили флешмоб, в рамках которого поделились историями о неудачных попытках устроиться на работу. Пользователи социальной сети жаловались на нанимателей, которые по тем или иным причинам отказались взять их на должность.