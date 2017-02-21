Интернет и СМИ
 

Пользователи сети подожгли российский сыр

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В сети запустили необычный флешмоб, в рамках которого пользователи поджигают российский сыр и проверяют качество молочного продукта. Фотографии, посты и ролики с результатами экспериментов были опубликованы в социальных сетях и на YouTube.

На одном из видео пользователь поджег кусок пармезана зажигалкой и зафиксировал на камеру процесс горения продукта. «А сыр действительно горит! Пармезан!», — изумился он.

В Twitter также начали появляться снимки горелого сыра. Один из юзеров даже отправил результаты своего эксперимента в Роспотребнадзор. «Роспотребнадзор не принял на экспертизу: у них "своя методика отбора образцов"», — пожаловался он и отметил, что продукт исчез из магазина.

Некоторые попытались поджечь европейские сыры и выяснили, что молочные продукты из ЕС плавятся, но не горят.

Нашлись и те, кто начал доказывать, что нормальный сыр должен гореть. «Сыры горят. Это я тебе точно говорю. Брынза и молодые сыры гореть не будут», — отметил Netopur.

В начале июня 2016 года Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки в Санкт-Петербурге, где продавала «горящий творог». По словам главы ведомства Анны Поповой, товар не являлся пищевым продуктом, предназначенным для продажи населению. «Он приобретен в тех условиях, в которых его нельзя ни реализовать, ни продавать — просто на улице с пола практически», — заявила она.

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