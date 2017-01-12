Звезды эстрады запустили флешмоб с «говорящими тапками» в поддержку Пугачевой

Звезды российского шоу-бизнеса снимают на видео свои тапочки и выкладывают их в Instagram. Таким образом они демонстрируют поддержку Алле Пугачевой, которая была упомянута в петиции против новогодних телепрограмм на Первом канале.

Первым видео с тапочками опубликовал Николай Басков. На это его вдохновил ответ самой Пугачевой на нападки в свой адрес. Примадонна выложила в Instagram ролик, в котором, покачивая ногами в розовой домашней обуви с бантами, сообщила, что невозможно нравиться всем, и призвала не организовывать акций в свою поддержку.

Идею подхватил и Филипп Киркоров, который ранее назвал автора петиции «мразотой» и «завистливой дрянью».

Эстафету переняли поклонники артистов.

Петиция на Change.org адресована руководителю Первого канала Константину Эрнсту. Автор обращения, житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян, призвал его подумать над улучшением новогоднего эфира, который возмутил пользователей социальных сетей. В тексте упоминалась программа «В гостях у Примадонны», гости которой, как считает Манукян, сами были не рады участию в передаче. Петицию подписали 130 тысяч пользователей.

После высказываний известных артистов в защиту примадонны Манукян уточнил в теле послания, что не требовал убрать Пугачеву из эфира, а лишь призвал руководителя федерального канала избавить эфир от безвкусицы.